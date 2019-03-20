الكشف عن حقيقة زيارة شخصيات موصلية الى اسرائيل

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت ، الثلاثاء، حقيقة زيارة عدد من شيوخ الموصل الى اسرائيل عن طريق منظمات انسانية.

وقال الحويت ان “الانباء التي تحدثت عن زيارة شيوخ من أهالي الموصل، الى اسرائيل، عن طريق منظمات انسانية بغطاء أمريكي، غير صحيحة، ولا توجد هكذا زيارات”.

وأضاف انه “لو كانت توجد هكذا زيارات لكنا نحن أول من نعرف بهذه الزيارة، والاسماء، التي نشرت في الاعلام لاوجود لها على أرض الواقع، وحتى المنظمة غير معروفة ولا وجود لها على في الواقع اطلاقا”.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت، بأنه تم رصد قيام السفارة الاميركية بإدخال بعض منظمات المجتمع المدني الى محافظة نينوى وفي مقدمتها (وير كوير الانسانية / مقرها الاردن).

وأوضحت المصادر انه “تم ادخالها بدعوى تأهيل المناطق المحررة وتقديم المساعدات الانسانية بالتنسيق مع الهلال الاحمر بزيارة بعض المناطق ‏المحررة والمخيمات قبل اسابيع وتم اختيار (13) شخصا من ضمنهم رجال دين هم كل من (احمد الجحيشي من اهالي الموصل، وعبد الرحمن الراشدي) بحجة انهم يعانون من ضغوطات نفسية وجسدية يتطلب وضعهم سفرة ترفيهية لغرض الترويح عنهم”.

وبينت انه تم فعلاً اعداد سفرة لهم الى الولايات المتحدة الامريكية لمدة سبعة ‏ايام لكنه تبين بان السفرة كانت لإسرائيل وان الاشخاص الذين وقع الاختيار عليهم لديهم تعاون وعمل مع القوات الامريكية سابقا، بهدف اعادتهم للعمل وتم منحهم بعد انتهاء الرحلة مبلغا مقداره 3000 دولار كهدايا، كما تم اعادتهم الى سكنهم”.

ولفتت الى أن “ممثلين عن هذه المنظمة سيزورون بغداد قريباً ‏لغرض اللقاء ببعض أصحاب المؤسسات الخيرية التابعة للوقف السني والاشخاص الذين لديهم تعاون سابقاً او حاليا مع السفارة الامريكية، علماً انه تم اعطاء وعود للأشخاص في حالة مضايقتهم من قبل الدولة او الاحزاب والفصائل المسلحة بأنه سوف يتم نقلهم الى دولة اخرى وبحماية أمريكية”.