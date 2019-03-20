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باحث كوردي يحصل على جائزة افضل بحوث لعام 2018 في بولندا

بعد تقديم طالب الدكتوراه حسن علي سلطان في جامعة بوليتكنيك بوزنان في بولندا بحثه، لفت انتباه عدد من المؤسسات البولندية الكبيرة التي اختارت البحث ضمن افضل 5 بحوث للعام.

وتقوم المنظمة العلمية The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) ومقرها الرئيس في مدينة برشلونة الاسبانية بتنظيم مسابقة لافضل 5 بحوث في العام في المدن الاوربية.

وقامت المنظمة في عام 2018 بالتنسيق مع المنظمة البولندية Polish Association of Computational Mechanics باعداد قائمة بافضل 5 بحوث العام واختارت بحث الدكتور حسن علي سلطان كرابع افضل بحث لعام 2018.

ويتناول البحث مقاومة العمارات للالغام والمتفجرات. ويقدم منفعة كبيرة للقطاع العسكري في العالم بصورة عامة وفي كوردستان والعراق خصوصا، ومن جهة اخرى يمنح قدرا اكبر من السلامة للمواطنين.

ومن جهته ثمن ممثل حكومة اقليم كوردستان في بولندا زياد رؤوف هذا البحث وتمنى ان يستمر الطلبة الكورد في البحث عن امكانياتهم ويثبتوا بان الانسان الكوردي يستطيع المساهمة في تطور العالم.

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