جامعة الدفاع للدراسات العسكرية تمنح شهادة ماجستير للطالب حسن محمد القيسي

جرت في كلية الحرب “جامعة الدراسات العسكرية العراقية ” يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣، المناقشة
العلنية لرسالة الماجستير للباحث العميد الركن “حسن محمد زيدان القيسي” والموسومة ب( الجاهزية القتالية وكيفية الإرتقاء بها في الجيش العراقي )
بحضور نخبة متقدمة من قادة وضباط الجيش العراقي الباسل
وقد تشكلت لجنة المناقشة من الذوات:
الفريق الركن المتقاعد/ رياض جلال توفيق …… رئيسا
اللواء الركن / جواد كاظم كريم……عضوا
العميد الركن/ صائب احمد حطاب…….. عضوا
الفريق الركن / علي محمد محمود…… عضوا مشرفا
وسجلت اللجنة ملاحظاتها على الرسالة التي توزعت بين الشرح والتصحيح والبيان .
وبعد انتهاء المناقشة وتقييم الرسالة
قررت اللجنة : منح الباحث درجة الماجستير بتقدير جيد جدا