جامعة الدفاع للدراسات العسكرية تمنح شهادة ماجستير للطالب حسن محمد القيسي

جرت في كلية الحرب “جامعة الدراسات العسكرية العراقية ” يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣، المناقشة

العلنية لرسالة الماجستير للباحث العميد الركن “حسن محمد زيدان القيسي” والموسومة ب( الجاهزية القتالية وكيفية الإرتقاء بها في الجيش العراقي )

بحضور نخبة متقدمة من قادة وضباط الجيش العراقي الباسل

وقد تشكلت لجنة المناقشة من الذوات:

الفريق الركن المتقاعد/ رياض جلال توفيق …… رئيسا

اللواء الركن / جواد كاظم كريم……عضوا

العميد الركن/ صائب احمد حطاب…….. عضوا

الفريق الركن / علي محمد محمود…… عضوا مشرفا

وسجلت اللجنة ملاحظاتها على الرسالة التي توزعت بين الشرح والتصحيح والبيان .

وبعد انتهاء المناقشة وتقييم الرسالة

قررت اللجنة : منح الباحث درجة الماجستير بتقدير جيد جدا