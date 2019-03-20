د.اياد علاوي: نوروز فرصة لإذابة جليد الخلافات بين بغداد وأربيل وتعميق أسس الوحدة والإخوة بين ابناء شعبنا

أكد زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي ان حلول عيد نوروز يمثل فرصة لتعميق اسس الوحدة والاخوة والتعايش المشترك بين ابناء شعبنا واذابة جليد الخلافات بين بغداد وأربيل .

وأضاف سيادته في بيان صحفي “الأجواء اليوم مناسبة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وحسم جميع المشاكل وتعزيز مبدأ الشراكة وفق الاحتكام للدستور “.

وتقدم سيادته بخالص التهاني الى ابناء شعبنا الكوردي والعراقيين جميعا بهذه المناسبة موضحا “عندما نستذكر نوروز فاننا نستذكر نضال وتضحيات أهلنا في كوردستان ومعاني التآخي والتلاحم والمحبة بين جميع أطياف الشعب العراقي لأجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية العليا “.

ائتلاف الوطنية

20 أذار 2019