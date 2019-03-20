رسميا .. وزير الصحة العراقي باق بمنصبه بطلب من عبد المهدي وقادة قوى سياسية

ذكرت وزارة الصحة العراقية يوم الثلاثاء ان وزيرها علاء عبد الصاب العلوان مستمر في منصبه بطلب من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وقادة قوى سياسية لم تسمهم.

وكانت وسائل اعلام محلية قد تداولت امس الاثنين خبرا يفيد باستقالة الوزير من مصبه.

وقالت الوزارة في بيان توضيحي اليوم، أنّه سبق أن تقدّم الوزير باستقالته الى رئيس مجلس الوزراء منذ شهرٍ مضى بسبب ضغوط غير منصفة وتجاوزاتٍ وتدخّلاتٍ سافرةٍ في عمله وعقباتٍ مستمرة لا تزالُ توضع لتمنعه من المضيّ في تنفيذ الرؤية وخارطة الطريق والإدارة الرشيدة والشفّافة التي تمّ اعتمادها والعمل بها خلال هذه الفترة القصيرة للنهوض بالواقع الصحي والبيئي في البلد”.

واستدرك البيان ان “رئيس الوزراء وعددا من قادة القوى السياسية طالبوه (العلوان) بالبقاء والاستمرار في النهج الذي وضعه”.