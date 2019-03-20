شرطة دهوك تعلن القاء القبض على متهمين بقتل وحرق رئيس عشيرة معروف

اعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك يوم الاربعاء عن القاء القبض على شخصين متهمين بقتل رئيس عشيرة ايزيدي يدعى “قاسم متو احمد”.

وقال متحدث باسم المديرية في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه تم ابلاغنا بوقوع جريمة قتل والعثور على جثة المجني عليه محروقة داخل عجلته”.

واضاف انه “بعد ان تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي شكلت مديرية الشرطة عدة لجان بالتعاون مع قسم مكافحة الاجرام في دهوك وقد شرعت بالتحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث والقبض على الجناة”.

وتابع المتحدث ان اللجان تمكنت من تشخيص وتحديد هوية المتهمين بعملية القتل”، مشيرا الى انه “في يوم 15/3/2019 القت قوات الشرطة القبض على متهمين اثنين اعترفا بتنفيذ الجريمة في قرية قرب بلدة (شاريا)”.

ونوه الى انه “قد اعترف المتهمان بقتل الضحية واحراق جثمانه داخل عجلته”، مبينا ان “المتهمين هما من الكورد الايزيديين احدهما من مواليد عام 2000 والاخر من مواليد عام 1998 “.

واختتم المتحدث مؤتمره بالقول ان “سبب تنفيذ المتهمين للجريمة يعود الى مشكلة عائلية مع المجني عليه”.