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كتلة الديمقراطي تعلن طوي صفحة لجان برلمان كوردستان وتحدد مهمتين رئيسيتين

اعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن استكمال تسلمها حصصها من اللجان في برلمان الاقليم.
وقال اوميد خوشناو رئيس كتلة الحزب، في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، “تم الانتهاء من توزيع اللجان والرئاسات بين بقية الكتل بتوافق تام ووفق الحصص الانتخابات، وننتظر الان استكمال الحكومة الجديدة والتصويت على رئيس الاقليم”.
واضاف، ان “اولوية عمل الكتلة سيكون تنظيم قانون رئاسة الاقليم وبعدها مباشرو العمل على قوانين الاصلاحات”.

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