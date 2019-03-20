مطالبة تركمانية بإستحداث 3 اقضية في كركوك ومحافظتين جديدتين

دعا القيادي التركماني فوزي اكرم ترزي يوم الثلاثاء أعضاء مجلس محافظة كركوك إلى مفاتحة البرلمان و وزارة التخطيط والتعاون الانمائي لاستحداث قضاء تازة خورماتو والتون كوبري وناحية بشير حسب تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وقال ترزي في بيان اليوم “ندعو أعضاء مجلس محافظة الموصل مفاتحة الجهات المعنية المختصة لجعل تلعفر محافظة لما تمتلكه من مقومات الكثافة السكانية والموقع الجغرافي وبعدها عن المحافظات الأخرى هذا بالإضافة إلى مطلب جماهيري وشعبي وما يعانون من الاهمال والاجحاف والتهميش في الخدمات الأساسية”.

واردف “ادعوا مجلس محافظة صلاح الدين مفاتحة الجهات المختصة لجعل قضاء طوز خورماتو محافظة لما تمتلكه من البنية التحتية “.

واضاف ترزي “انا استغرب منذ ٤٠ عاما لم يستحدث محافظة ولا قضاء بالرغم من التوسع العمراني وزيادة التنمية البشرية ومتطلبات المرحلة ومناشدة المواطنين للدولة والحكومة ، نعم لقد أن الأوان أن نفكر بعقلية و ذهنية دولة مؤسساتية رصينة محكمة للاجيال الواعدة”.