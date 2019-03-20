وزارة التربية : يوم 28 اذار 2019 اخر موعد لاستلام طلبات الراغبين بتحويل دراستهم من خارج العراق الى داخله

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية ان اخر موعد لاستلام اضابير الراغبين بتحويل دراستهم من خارج العراق الى داخله هو يوم الخميس الموافق 28 اذار 2019 .

وقال المعاون الاداري للمديرية العامة للعلاقات الثقافية ومدير الاجازات الدراسية السيد محمود حسين القيسي ان وزارة التربية وجهت المديريات العامة بديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة عدا اقليم كردستان بإبلاغ منتسبيهم ممن يرغبون بتحويل دراستهم من خارج العراق الى داخله من الذين تم منحهم اجازة دراسية خارج العراق للعام الدراسي 2014-2015 ولم يستكمل باقي الاجراءات لغرض الالتحاق بالدراسة بسبب قرار التريث في حينها وممن لم يتم تحويل اجازاتهم الى داخل العراق بضرورة تزويد مديرية الاجازات الدراسية بكافة الاوليات المتعلقة بالموضوع اعلاه وحسب حاجة المديريات الفعلية للتخصص لغرض ارسالها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير الواردة موافقتهم بشأن الموضوع .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام