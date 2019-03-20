وزارة الهجرة توزع المساعدات الغذائية و الوقود للنازحين و العائدين في ديالى و الأنبار

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين (14,958) الف حصة من المساعدات الغذائية بين النازحين و العائدين إلى محافظة ديالى ، و توزيع (9,090) الأف حصة من المساعدات الغذائية بين الأسر النازحة و العائدة في الأنبار ، فضلا عن تجهيز الأسر النازحة في مخيمات عامرية الفلوجة و المدينة السياحية (38,120) الف لتر من مادة النفط الأبيض .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزع (14,958) الأف حصة من المساعدات الغذائية ، منها (5,000) الأف حصة من المساعدات الغذائية بين الأسر النازحة في مخيمات الوند ( 1 و 2 ) بقضاء خانقين وكذلك للأسر النازحة خارج المخيمات في ناحية جلولاء و توزيع ( 270 ) حصة غذائية بين الأسر النازحة في مخيم معسكر سعد بقضاء بعقوبة ، فضلا عن توزيع (4,899) الأف حصة غذائية للأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء بعقوبة ، إضافة إلى شمول الأسر العائدة إلى قضاء الخالص (4,700) الأف حصة من المساعدات الغذائية ” .

و في السياق نفسه أضاف نوروز ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة الأنبار وزع الف حصة من المساعدات الغذائية بين الأسر النازحة في مخيمات المدينة السياحية وتوزيع (6,602) الأف حصة من المساعدات الغذائية بين الأسر العائدة إلى مناطق سكناها في قضائي الفلوجة و الخالدية و ناحيتي البغدادي و الصقلاوية و جزيرة الخالدية ، إضافة إلى الأسر النازحة من مناطق العويسات و جرف النصر التي تسكن خارج مخيمات النزوح ، كما وجهز الفرع الأسر النازحة في مخيمات المدينة السياحية و عامرية الفلوجة (2,488) حصة من المساعدات الغذائية و (38,120) الف لترا من مادة النفط الأبيض ” .

قسم الأعلام