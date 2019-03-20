وصول المنتخب الاردني الى العراق

وصل وفد المنتخب الاردني لكرة القدم صباح اليوم الى مطار البصرة الدولي اقصى جنوب العراق.

وسيخوض المنتخب الاردني لكرة القدم مباراتين في بطولة الصداقة الدولية في العراق.

والمباراة الاولى سيخوضها يوم السبت المقبل امام نظيره السوري، فيما يخوض الثانية يوم الاحد امام نظيره العراقي.

وستفتتح البطولة اليوم بلقاء العراق وسوريا في ملعب البصرة الدولي.

وعلى صعيد مواز وصل وزير الشباب والرياضة أحمد رياض مطار البصرة الدولي لحضور مباراة الافتتاح لبطولة الصداقة الثانية والتي ستجري عصر هذا اليوم بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره السوري على ملعب البصرة الدولي وكان برفقة الوزير عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم وعدد من الشخصيات الرياضية.