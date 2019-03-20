وفد ريال مدريد الاسباني يصل الى بغداد

وصلت مساء العاصمة بغداد، طائرة وفد ريال مدريد الإسباني، في زيارة تم الاتفاق عليها منذ نهاية العام الماضي، من أجل إنشاء مشروع رياضي كبير في العراق.

ويتألف وفد ريال مدريد الإسباني من أعضاء الهيئة الإدارية للنادي الملكي، وهم كارلوس إسكوديرو دي بورون، والدكتور الشهير أنتونيو بوتيلا غارسيا، والمسؤول عن مشاريع ريال مدريد في أفريقيا والشرق الأوسط إنييغو أرينيياس.

وسيكون هناك وفد من رئاسة الوزراء في استقبال وفد ريال مدريد الإسباني وعدد من الشخصيات الرياضية، أبرزهم النجم الدولي العراقي السابق نعيم صدام، بالإضافة إلى أعضاء رابطة ريال مدريد الإسباني في العراق.

وذكر اللاعب الدولي السابق، وهو أحد الأشخاص الذين سيقومون باستقبال وفد ريال مدريد، ‘إنه يوم مميز أن نحظى باستقبال وفدٍ كبير لأفضل الأندية في العالم والتاريخ، ونحنُ فخورون بوجودهم في بغداد’.

وتابع صدام: ‘الغاية من الزيارة هي فتح آفاق جديدة مع النادي الملكي، لإنشاء أكاديميات في العراق’، مشيراً إلى أن زيارة الوفد تستمر لثلاثة أيام، وستكون هناك زيارة للوفد لعدد من المحافظات العراقية.

وأشار إلى أن ‘الوفد لديه إطلاع كامل على عشق الشعب العراقي لكرة القدم، وعلى المواهب الكبيرة التي توجد في العراق، وبالتالي هي فرصة كبيرة لفتح آفاق تعاون رياضي مشترك’.