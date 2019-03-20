Nu Roj نو روز عيد الأغلبية من الأيزيديين والبقية أحرار في أنكارها.؟

قبل توجيه ( النقد ) والتوبيخ والتنبيه والتوضيح الى ( البعض ) نعم البعض وهم ( القلة ) القليلة والتجارية اليوم بين ( الأكثرية ) ودون أية شكوك وتمديحات وهم ( رو ز به ريس ) الشمسانيين العبادة للنور والنار كانوا ولا يزالون يسمون ب ( داسني ) الداسنيين الأيزيديين ( الكورد ) الأصالة والجغرافية والقومية واللغة العريقة …………….

الذين خلقوا ووجدوا وأنتشروا في ( لالش ) كوردستان الكبرى وليس في ( بابل ) والجنوب العراقي اليوم أو في الشام وبعلبك وبيت الفأر …………؟

أن أحيي وأهنئ وأشارك أكثر من ( 300 ) مليون أنسان وعلى المعمورة أجمع من الذين سيحتفلون هذه الليلة المباركة المقدسة بأشعال ( النور ) والنار على قمم الجبال والسطوح بأسم نوروز وبعيدآ عن ( أفيون ) الشعوب وهو الدين و الجهل والتخلف والتراجع والأنكار سوى في عقول ( البعض ) نعم وأكرر البعض من الجهلة بين ( الكورد ) المسلمون وقبلهم بين الأيزيديين وغيرهم وهم ( حر ) وأحرار في قراراتهم والأطلاع على حقيقتهم بأنهم وفعلآ ليسوا من الأصول الشمسانية الميثرائية الآرية الداسنية والأيزيديية أيضآ ……….؟

أنما من أصول أخرى ولأسباب كثيرة أنظموا الى الشعب الكوردي وعامة والأيزيدي وخاصة.؟

نعم وبكل أسف وعتاب وتوبيخ شديد أن ( البعض ) من الأيزيديين اليوم يحاولون وبطرق ومعلومات غير صحيحة وغير دقيقة بأنكار هذه المناسبة Nu Roj نوروز ولصقها بأخوتنا من الكورد المسلمون وكأنها ( شركة ) وصناعة وكلمة عربية أو تركية وفارسية وحتى شيشانية وكازاخستانية وقرقريستانية وبلغارية ووووووووووووووووووووووالآلاف من اللغات واللهجات وليست بلغتهم ( ئيزيدي ) الأيزيدية الكوردية اليوم………………………؟

سأختصر الكلام وتكرار التحية والتهنئة القلبية الحارة الى كل ( أنسان ) قد أحتفل وسيحتفل بهذه المناسبة هذه الليلة النورانية المقدسة كانوا وسيكونون والقول للذين أكروا وسينكرون هذه الحقيقة الجغرافية والقومية واللغوية أن نوروز تعني …………….

1.النور وتعني الشمس ونحن الأيزيديين قبل ( الأسلام ) والشيخ عدي وبعدهم نعبد الشمس.؟

2.تعني النار ونحن الأيزيديين كنا ولازلنا نعبد النار ونشعله وفي كل ليلة في ( به رسكه ) معابدنا في ( لالش ) وكل قرية ومزار أيزيدي هناك…………….

3.في كل عام وبداية الشهر ( ئادار ) آذار 3 من العام الأيزيدي الكوردي وحتى لو سميت بالعام الفارسي والهندي والأروروبي وووووووووووووغير مهم تحتفل ( البعض ) من الشعب الكوردي ( المسلم ) التدين والكوردستاني في دولة ( أيران ) اليوم وعموم الشرق بعيد ( س ) وصور وفي يوم الأربعاء المقدس والمتكون من ( 7 ) رموز شمسانية آرية عريقة………؟

أقصد بهذا الكلام وللتوضيح أكثر أن الأيزيديين وعامة يقدسون يوم ( الأربعاء ) ويحتفلون فيه بعيد آخر وفي منتصف الشهر Nu sal نورسال / نيسان وبأسم Carshema Sur جارشه ما سور / الأربعاء الحمراء …………………

كلمة sur صور تعني الشمس والعيد أضافة الى وضع ( 7 ) رموز وفاكهة ونباتات تبدأ بحرف S سين على ( منضدة ) البيت والضيوف الكرام وحسب ماهو موجود وأدناه ….

https://www.google.de/search?q=%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwiZo7e8lZDhAhUCblAKHZKBB8YQsAR6BAgGEAE&biw=1680&bih=936

وهذه نوروز ورغم التخمينات فيه …………..

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2

فنحن الأيزيديين وعامة نعبد قدسية ( 7 ) ملائكة ورموز وكذلك هناك قبيلة داسنية أيزيدية كوردية الأصالة والجغرافية والقومية واللغة تسمى ب ( داسكا / جيلكا ) كانت ولا تزال تحتفل وتجدد هذه الرموز الملائكية ( 7 ) وبأسم عيد باتزمي.؟

في نهاية الشهر ( 12 ) الميلادي ومن كل عام وأدناه لقطة فيديو أتحدث فيه عن هذه المناسبة والرموز المقدسة ورغم التأريخ وأختلاف الآراء فأنهما واحدة مع التحية للجميع …………

وهذه …………….

بير خدر الجيلكي

المانيا في 20.3.2019