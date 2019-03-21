الاتحاد العام للصحفيين العرب يستنكر قيام حماس بحملة انتهاكات واعتقالات ضد الصحفيين في قطاع غزة

يستنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب ما ارتكبته ومازالت ترتكبه سلطات حماس فى الفترة الأخيرة من انتهاكات واعتقالات في قطاع غزة ضد الصحفيين الفلسطينيين حيث اعتقلت سلطات حماس في الفترة الأخيرة حوالي 45 صحفي من بينهم الصحفي أسامة الكحلوت رغم ظروفه الصحية الصعبة ، كما اعتقلت أمس الصحفي ايهاب فسفوس الذي يعاني من أزمة قلبية وتلقي عدد 12 صحفي وصحفية بلاغات استدعاء وتهديد وفرض الإقامة الجبرية واعتداءات بالضرب ، وصادرت أيضا سلطات حماس أجهزة خلوية وكاميرات ومعدات العمل الصحفي الخاصة بهؤلاء الصحفيين .

ويتضامن الاتحاد العام للصحفيين العرب مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ويستنكر كل هذه الاعتداءات والاعتقالات ضد الصحفيين في قطاع غزة .

ويطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الحقوقية والمنظمات الإعلامية الدولية باستنكار هذه الأعمال التي تتنافي مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان .

الأمين العام رئيس الاتحاد

خالد ميري مؤيد اللامي