الاصلاح يكشف عن “مواطن فساد” يعمل عليها

كشف تحالف الاصلاح والاعمار، الأربعاء، عن “مواطن فساد” في الدولة العراقية، فيما أكد تحرك البرلمان لضرب هذه المواطن بيد من حديد.

وقالت النائب عن التحالف ندى شاكر جودت ان “البرلمان يسعى نسبيا مع ضغط سياسي كبير من أجل الحد من الفساد من خلال تشريع قوانين بهذا الجانب، وهذا السعي هو لمتطلبات الشارع العراقي”، مؤكدا ان “مجلس النواب يحاول ان يضرب بيد من حديد على مواطن الفساد”.

وأضاف جودت ان “مجلس النواب يعتقد ان مواطن الفساد هي مشاريع الاستثمار، خصوصا الآن الوزارات وصلت اليها التخصيصات المالية وكل وزارة لديها مشاريع اقتصادية، فهنا سيكون للبرلمان دوره الرقابي على ما يتم صرفه بهذا الجانب، وكشف مواطن الفساد والقضاء عليها”.

ولفت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي يوم الثلاثاء ان الى “اصدار عدد كبير من القرارات في اطار مكافحة الفساد”.