الجامعة العربية تؤكد دعمها للدولة الليبية والسعي الجاد لتسوية سياسية شاملة للوضع في البلاد

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

يقوم الممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية الي ليبيا، السفير الدكتور صلاح الدين الجمالي، بزيارة الي مدينتي بنغازي وطبرق يلتقي خلالها بقيادات مجلس النواب، والجيش الوطني الليبي، وعدد من الشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني الليبي.

صرح بذلك السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن زيارة الجمالي تأتي بتكليف من الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، وفي سياق التزام الجامعة العربية الثابت بدعم الدولة الليبية ومرافقة الأطراف الليبية بغية التوصل الي تسوية سياسية شاملة للوضع في البلاد والتوافق علي استكمال المرحلة الانتقالية وصولاً الي تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتطلع اليها الشعب الليبي

وأضاف المتحدث الرسمي ان زيارة الجمالي تأتي قبيل انعقاد اجتماع مجلس الجامعة العربية علي مستوي القمة يوم ٣١ مارس في تونس والذي من المنتظر أن يتناول أخر المستجدات علي الساحة الليبية وسبل تعزيز الدور العربي دعماً للمسار السياسي الهادف الي إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية واتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة.