الديمقراطي الكوردستاني يطالب بجلسة نيابية طارئة

دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، اليوم الخميس، الى عقد جلسة طائرة للبرلمان، على خلفية حادث غرق العبارة في مدينة الموصل.

وقالت الكتلة في بيان “ببالغ الاسى والحزن والالم تلقينا خبر فاجعة غرق العبارة التي تقل اكثر من مائة وسبعون شخصا محافظة الموصل والتي جاءت في ذكرى الاحتفال باعياد نوروز “.

واضاف البيان “اننا اذا نعزي عوائل الضحايا وأنفسنا والشعب العراقي بهذه الكارثة الانسانية التي لم يسبق لها مثيل في العراق ، فاننا نطالب بتشكيل غرفة طوارىء تضم الوزارات الامنية والصحية ذات العلاقة واستنفار لانقاذ وانتشال غرقى العبارة بأسرع وقت ممكن، كما ندعو لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للتحقيق في هذه الكارثة التي لا يمكننا وصفها سوى بأنها جريمة سببها إلاهمال وعدم الأخذ بالاحتياطات الامنية والفنية من المشرفين على العبارة والمدينة السياحية في الموصل”.

وتابع “نطالب بتعويض ذوي الضحايا واعتبار شهداء وشمولهم بحقوق مؤسسة الشهداء وإصدار قرارات حكومية صارمة لشروط الأمان في جميع مرافق الدولة السياحية والخدمية، كما ندعو الحكومة العراقية لإعلان الحداد الرسمي على أرواح الشهداء الغرقى وتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة و الكارثة الإنسانية وإنزال أقصى العقوبات بهم وجعلهم عبرة لمن يستهين بأرواح العراقيين الأبرياء”.