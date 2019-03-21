السومريون وحضارتهم …هل يعقل ان يستعمرهم المجوس…ويسقط دولتهم غرباء الأوطان..؟

د.عبد الجبار العبيدي

في مثل هذا اليوم ..وقف آور نمو مؤسس دولة السومرين وشريعتهم..في مدينة آور التي لازالت شامخة عبر السنين .. فقال:

نحن اخترعنا الكتابة .. حينما كان غيرنا يأكل عشب البراري، ونحن صنعنا العجلة .. حينما كان غيرنا حافيا يجوب الصحاري، ..ونحن بنينا المسلات والقصور وفتحنا الجداول والقنوات لنسقي الزروع.. حينما كان غيرنا يسكن أزقة الغابات والحواري ..نحن الذين زرعنا الحنطة والشعير..يوم كان غيرنا يأكل القتيد..نحن العراق..

نحن العراق 7000 سنة من القوانين والأنظمة والمدن والقرى والزراعة والصناعة ،نحن قارئي النجوم ومؤسسي نظريات العلوم..وصانعي قلم الكتابة من بردي أهوار العراق….

نحن حمورابي .. صانع مسلة القوانين..ومانح المرأة حقوق المساواة بين الآدميين..نحن نبوخذ نصر.. محطم رؤوس الأعداء العيلاميين، الطامعين أبداً ببلاد العراقيين ..نحن آشور

بانيبال : صانع مدونات الأشوريين ..وباني نينوى العراقيين..نحن عبد الكريم قاسم صاحب القوانين ومؤمم النفط للعراقيين .. وصاحب القانون رقم 80.

فماذا قال اللاهثون وراء المحتل:الخائنون للقيم ..العابثون بالوطن..نحن المتأمرون على التاريخ .. نحن خونة العراق الذين جعلناه تحت رحمة المجوس الخائبين..نحن الذين نهبنا الوطن وساهمنا بقتل العلماء والمثقفين والضباط والطيارين واصحاب الخبرة من العراقيين..نحن الذين فرقنا بين العراقيين في الحقوق والواجبات ..نحن من قتلنا الزراعة والصناعة والتجارة وجعلناها هبة للمجاورين..نحن من بعنا الارض والنفط وقبضنا الثمن..نحن من سلمنا الموانىء للمجاورين ..دون مبالاة بالوطن والعراقيين..نحن عار السنين..؟ نعترف نحن نفايات تاريخ السنين ..

نحن حزب الدعوة..والحزب الاسلامي ..واحزاب الاكراد

نحن مساوىء الدنيا كلها ولا زلنا نحكم باسم مجلس النواب (العراقي) والرئاسات الثلاث ..الدولار ..والمنصب ..وماجنات المتعة والمسيار في باب الذهب وكل سفالات السنين..نعم نحن احزاب المسلمين المجرمين ..نحن نحن نحن كل مساوىء التاريخ ..ودنيا المجرمين الخائنين.

ونقول لهم : نحن الذين رفضنا الاحتلال والدولار والمنصب وسرقة الوطن وبيعه للاخرين ..شهادة للتاريخ ؟ والله .. نحن الرجولة ساكنة فيك يا عراق العراقيين…نحن العراقي الشهم الذي يغني فيك يا وطن،انت فخر العراقيين .. يا مَلك المشاعر الطيبة ومحاسن السنين .. وليذهب حزب الدعوة الخائن ..والحزب الاسلامي الماجن ..وكل من التحق بهم ووالاهم من الخائبين من صغار النفوس الأذلة..الى جهنم وبئس المصير.

أنتم تكذبون وتُغلسون على الباطل أنتم حانثي القسم واليمين ..ونحن نصدق وننفذ ونفي على الغاية ..فهي معرفتنا بالانسان والاستقامة ومعرفة التاريخ..القويم..

نحن عظام المنشآت للثور المجنح ومسلة القوانين ..نحن رغيف الخبز وثوب الفقير..وانتم سراق المال واصحاب المخدرات وحانات الأفك والمجون..نحن الارض كل ارض العراق الطيبة..وانتم المنطقة الغبراء التي دنسها شرور البغاة بغاة قيصر وكسرى وجفاة الطبع اللعين.

نحن الذين نضع الانسان امام درس عميق لنحي فكره من تخريفات مؤسسة الدين ولا نطأ طأ رؤوسنا للقادمين .. وأنتم من يحتقركم ممثل دولة المجوسيين ..تستقبلونه بالتحية والتعظيم مرتين..في منطقتكم الغبراء وهو يعاملكم كعبيد

الزيزفونيين تنحَنونَ له باللطم والتخريف والزنجيل..ونحن نرفع بوجهه رفض احرار العراقيين..بيننا وبينكم بُعدان لا يلتقيان عبر السنين.

وجوهنا بيضا مستبشرة لا يصيبها نكد السنين.. ووجوهكم اليوم سوداء..كسواد ذقونكم وحواجبكم المحفوفة والمصبوغة بصبغ بائعات الهوى ومساجات المتصابين.. التي تحتها الف ابليس وأبليس والخيانة ونفايات السنين .. قلوبنا عامرة بالايمان والنصر على الباطل اللعين ..وقلوبكم منكسرة ..ووجوهكم مسودة..واصابعكم معكوفة .. تنتظرون المصير ..وهذا مصير كل من خان وغدر عبر تاريخ السنين..”ان الله لا يحب الخائنين..”؟ وليسقط الخونة والمجوس ومن ساهم وورط المحتلين كذبا وزرا من نفايات التاريخ ..وليحيا العراق نقياً للعراقيين..

jabbarmansi@gmail.com