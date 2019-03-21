السياسة الامريكية الحمقاء

رشيد سلمان

سياسة امريكا حمقاء لأنها تعتمد كليا على التهديد بأنواعه العسكري و الحصار الاقتصادي و الحصار السياسي و قد ثبت فشل هذه السياسة و مردودها كان عكسيا ان كانت الظروف مناسبة.

سبب الحماقة السياسية الامريكية حماقة التفكير الامريكي الذي اساسه (انا ربكم الاعلى و عليكم الطاعة) كما كان في عهد الكاو بوي السابق و الكاو بويز اللاحقين.

امريكا تهدد الامن و السلام في العالم و يعاني منه حلفاؤها الأوربيون الذين جزعهم لا يقل عن جزع الدول الاخرى.

عبيد امريكا ملوك وامراء الخليج الوهابي على راسهم ال سعود جزعوا من تهديدات ترامب مع ان بقائهم مرهون بتأييد امريكا لانهم يقطعون رؤوس مواطنيهم بالسيوف الملكية و الاميرية.

الذي لا يدركه الحمقى الامريكان السابقون و اللاحقون ان التهديد له حدود و بعدها يقول المهدد (طز بمن يهددني و ليفعل ما يريد) و قد حدث هذا فعلا عندما بدأت روسيا و الصين و ايران و كوريا الشمالية تهدد امريكا.

الاحمق يخلق الاعداء ان لم يتواجدوا لكي يمارس حماقته التي تسيطر على تفكيره حتى اثناء نومه.

زيارة الرئيس الايراني روحاني للعراق و نتائجها المتوقعة اثارت هلع الساسة و العسكر الامريكان و العبقري الاحمق برايان هوك قال ان ايران تريد ان تجعل العراق محافظة ايرانية بينما العراق الان محتلا من قبل امريكا.

وفد الكونكرس الامريكي من الحمقى المحافظين و الجمهوريين زار العراق مسرعا لكي يهدد الحكومة ان لم توافق على بقاء القوات الامريكية الداعشية في العراق مع ازدياد الكراهية الشعبية لوجودها.

امريكا لديها مراكز و معاهد بحوث (استراتيجية) لا تعد و لا تحصى و مع ذلك حماقة امريكا تسود العالم و السبب لان من يدير هذه المؤسسات حمقى اي انهم من نفس الطينة.

دليل على ذلك:

قبل حرب 2003 على العراق و قف جنرال امريكي في البنتاجون و فال للصحفيين لدينا 23 دراسة لهذه الحرب مشيرا اليها موجودة على الرف و مع ذلك اختار الشرير الاحمق جورج بوش أسوئها و هدم العراق و قتل اهله.

دليل اخر:

الشرير الاحمق اوباما الاسود الجلد و الابيض عنصريا استبدل التدخل العسكري بتدخل الارهاب الوهابي و ادخل داعش الى العراق وسوريا و نشر الدمار و القتل.

حماقة امريكا ستستمر لان حماقة من يدريها و يدير معاهدها مستمرة و لان الاحمق لا يريد الخلاص من حماقته بينما من يعاني من الجنون يريد الخلاص من جنونه.

باختصار: لا خلاص للعالم من حماقة امريكا الا بازدياد النفوذ العسكري لروسيا و الصين و حرب عالمية قادمة بسبب حماقة امريكا لا يمكن نفيها.