العراق يحكم باعدام عصابة تتاجر بالمخدرات محليا ودوليا

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بالإعدام شنقا حتى الموت بحق عصابة عن جريمة المتاجرة بالمخدرات والحبوب المخدرة.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى اليوم الاربعاء، أن “الهيئة الاولى للمحكمة الجنائية المركزية نظرت عشرة دعاوى لمدانين اعترفوا بالإتجار بالمخدرات والحبوب المخدرة عبر منفذين الاول لتجارة الكوكائين والحشيشة وغيرها ومصدره دولة البرازيل الى العراق ومنه الى لبنان”.

وأضاف البيان أن “المنفذ الثاني لتجارة الحبوب المخدرة بحسب اعترافات المدانين مصدره لبنان عبر سوريا ثم العراق والمحافظات الجنوبية ودول الخليج”.

وتابع أن “الاجراءات مازالت جارية بحق متهمين هاربين من جنسيات اخرى برازيلية وتركية وعربية”، لافتا إلى أن “القاء القبض بناء على معلومات استخباراتية بوجود مجموعة من الاشخاص يقومون بالمتاجرة بالمخدرات والحبوب المخدرة بعد جلبها من الاراضي السورية عبر البوكمال وادخالها الى العراق”.

وأشار إلى ان “الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحقهم يأتي استنادا لأحكام المادة 27/ 1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات”.