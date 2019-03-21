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العشائر العربية ترفض تشكيل قوات جديدة غرب دجلة وتحذر من “تأزيم الأوضاع”

رفضت العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، الاربعاء، تشكيل قوة عسكرية غرب دجلة، مع الشريط الحدودي.

وقال المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت ان “شيخ قبيلة شمر عبد الله الياور دعا الى تشكيل فرقة عسكرية لغرب دجلة مع الشريط الحدودي، مستغلا الاوضاع التي حدثت مؤخرا بسبب حزب العمال الكردستاني”.

واضاف ان “العشائر العربية ترفض هذا الامر رفضا قاطعا، لاسيما وان الاوضاع في غرب دجلة مسيطر عليها، وهناك عمليات مشتركة بين حكومتي بغداد واربيل”.

وطالب الحويت بعودة قوات البيشمركة الى سنجار، محذرا من ان “طلب الياور من شأنه خلق مشاكل امنية، واستغلال بعض الشخصيات لهذه المشاكل من اجل تأزيم الاوضاع أكثر”.

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