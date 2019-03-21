المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي يدعو للتمسك بالوحدة، ويؤكد ان العراق كتلة واحدة

خلال زيارته لمضيف الشيخ حسين علي الفياض في منطقة الراشدية

لبى المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) والوفد المرافق له، الخميس، دعوة الشيخ حسين علي الفياض في مضيفه العامر في منطقة الراشدية شمال شرق بغداد، واستذكر سماحته خلال هذا اللقاء بحضور جمع عشائري وأكاديمي كبير، ونخبة من أهالي المنطقة؛ العلاقة التاريخية القديمة التي كانت تربط آباء وأجداد الشيخ حسين علي الفياض مع مدرسة الإمام الخالصي، والمواقف المشرفة التي وقفها ابناء الاسلام الذين ساروا على نهج هذا الخط الايماني الصادق وثبتوا عليه، فيما بيّن لهم سماحته (دام ظله) الموقف الشرعي من الأحداث، داعياً إلى التماسك والوحدة تحت راية الإسلام المحمدي الجامع.

وبيّن سماحة الشيخ الخالصي خلال كلمة وجهها للحضور بتاريخ الخميس 14 رجب 1440هـ الموافق لـ 21 آذار 2019م، أهمية الثبات على منهج الإسلام الجامع، وبيان أحكام الله، والعمل على خدمة هذا الوطن والوقوف بوجه مخططات الفتنة والتفرقة والتقسيم.

وأكد على ان العراق كتلة واحدة بعيداً عن التمزقات القومية والعرقية، وان يكون للعراق كلمته الفاصلة بعيداً عن أي تأثير خارجي او تدخل من دول الجوار.

ودعا الاقليم شمال العراق إلى الوقوف مع العراق من أجل انهاضه لا من أجل تدميره وتشتيته؛ لأن شمال العراق جزء لا يتجزأ من هذا البلد.

كما وتحدث سماحته (دام ظله) عن العلاقة المصيرية بين أبناء الشعب العراقي عندما زار مدينة حلبجة في الأيام القليلة الماضية لإحياء الذكرى (31) لقصفها من قبل النظام الجائر بالأسلحة الكيماوية، مؤكداً ان هذا الشعب وهذا البلد كله كان تحت المحنة بلا تفرقة، فقد ساوى النظام بظلمه بين أبناء الشعب العراقي. وكذلك دعا سماحته (دام ظله) ابناء الجنوب إلى ان يقفوا الموقف الوطني بعيداً عن أي تدخلات خارجية من أجل ان يقفوا ويخرجوا بلدهم من هذه الأزمة.

وفي الجانب الشرعي أكد سماحته على ضرورة الالتزام بدين الله، كون الإسلام هو الدين الجامع بعيداً عن عوامل التمزيق والتشتت والتفرقة بعنوان الطائفية وغيرها. وقد شارك الحضور سماحة الشيخ الخالصي (دام ظله) هذا التوجه، وأكدوا على انهم يسيرون على هذا المنهج، وسيثبتون عليه بإذن الله تعالى.

اضافة إلى ذلك كانت هنالك دعوات من وجهاء وشيوخ هذه المنطقة الكريمة لضرورة التواصل المستمر من قبل سماحة المرجع الخالصي (دام ظله) مع أبناء العشائر العراقية، والتأكيد على الوحدة الإسلامية والوطنية من خلال الكلام الطيب المنبثق من منبر صلاة الجمعة في مدرسة الإمام الخالصي، وتوجهات هذه المدرسة التي اثبتت عبر التاريخ انها مدرسة الإسلام، وانها مدرسة ابناء هذا البلد، ولابد لأبناء الإسلام ان يقفوا معها حتى يحققوا الهدف المنشود في استقلال البلاد ونصرة العباد، وان يكون الإنسان عزيزاً كريماً محترماً في بلده، وان تكون هناك حكومة عراقية منبثقة من إرادة هذه الأمة، تحقق لهذه الأمة ما تريد، وترفع عنها الحيف، بعيداً عن املاءات دول الخارج وتدخلات دول الجوار.