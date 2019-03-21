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المنبر العراقي: نوروز عنوان الانتصار على الظلم ورسالة المحبة والتاخي للعراقيين

تقدم المجلس المركزي للمنبر العراقي بخالص التهاني والتبريكات للعراقيين عموما ولاحبتنا في اقليم كوردستان على وجه الخصوص بمناسبة حلول عيد نوروز الخالد .
واكد المجلس في بيان صحفي ان نوروز سيبقى عنواناً للإنتصاراً والثورة على رموز الطغيان والتحرر من الظلم والإستبداد، وان الاحتفال به ينبغي ان يستحضر ايضا تلك القيم والعناوين .
كما دعا المجلس لان يكون هذا اليوم رسالة محبةٍ وسلام لجميع شرائح الشعب العراقي الكريمة لتكون عنواناً لوحدته ووئامه وتقوية نسيجه المجتمعي .

المجلس المركزي للمنبر العراقي

21 آذار 2019

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