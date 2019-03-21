ايران تحدد آلية لرفع تبادلها التجاري مع العراق الى 20 مليار دولار

أعلن المشرف على منظمة تنمية التجارة الايرانية، الاربعاء، انه نظرا لموضوع اعادة اعمار العراق وتنمية صناعة السياحة بين ايران والعراق، فإن ايران يمكنها ان تحقق هدف 20 مليار دولار للتبادل التجاري بين البلدين.

ونقلت وكالة انباء فارس عن محمد رضا مودودي، بشأن كيفية التوصل الى تبادل تجاري بحجم 20 مليار دولار مع العراق، قوله “فيما يرتبط بالتجارة مع العراق، أوجدنا فرصا جيدة، لذلك عندما يطرح موضوع تبادل تجاري بحجم 20 مليار دولار مع العراق، فإن الموضوع لا ينحصر في تصدير السلع”.

وبيّن أنه “من اجل تحقيق تبادل تجاري بحجم 20 مليار دولار مع العراق، فلابد من الاخذ بنظر الاعتبار تصدير مجموعة من السلع والخدمات، لذلك من اجل الوصول الى هذا الحجم لابد من بذل الاهتمام بصادرات الغاز المسال والسياحة والكهرباء ومختلف الخدمات”.

وأوضح ان “حجم التبادل التجاري الحالي بين ايران والعراق يبلغ قرابة 13 مليار دولار، ويرتبط 8.5 الى 9 مليارات دولار منه بتصدير السلع، والباقي يرتبط بتصدير الخدمات التقنية – الهندسية والسياحة والكهرباء وغيرها”.

وأشار مودودي الى زيارة الرئيس الايراني الى العراق، وقال “لقد تم خلال هذه الزيارة تحديد هدف التبادل التجاري بـ20 مليار دولار بين البلدين خلال السنتين القادمتين”.

وتابع ان “ايران تصدر ما قيمته 2.5 مليار دولار من الغاز المسال، وقرابة مليار دولار من الكهرباء سنويا الى العراق، وبالاضافة الى العائدات من السياح العراقيين الذين يزورون ايران، يمكن القول ان حجم عائدات العلاقات التجارية مع العراق يبلغ سنويا ما بين 13 و14 مليار دولار، ونظرا لموضوع إعادة إعمار العراق، وموضوع السياحة، فإنه يمكن رفع هذا الحجم الى 20 مليار دولار”.

ولفت الى ان “الموازنة التجارية مع العراق هي في مصلحة ايران تماما، ففي مقابل 8.5 مليار دولار من السلع المصدرة الى العراق، استوردت ايران ما قيمته 50 مليون دولار من السلع من العراق خلال الاشهر الـ11 الاولى من العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس 2019)”.

وأردف انه “يجب ان يحظى العراق بحصته من التبادل التجاري مع ايران، وفيما اذا تمكن العراق من تحقيق عائدات بـ3 الى 4 مليارات دولار من الزوار والسياح الايرانيين، وتمكنا من رفع حجم صادراتنا الى العراق الى ما بين 16 و17 مليار دولار، عندئذ يكون هدف 20 مليار دولار من التبادل التجاري قد تحقق”.