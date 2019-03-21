بالفيديو.. ضحايا غرق عبارة نهر دجلة بالعراق بينهم نساء واطفال

قال نائب محافظ نينوي، الخميس، إن عشرات الأشخاص غرقوا إثر انقلاب عبارة، على متنها أكثر من 75 شخصا، في جزيرة أم الربيعين بمدينة الموصل العراقية.

وذكرت مصادر عراقية أن عدد الوفيات بغرق العبارة ارتفع إلى 66 شخصا حتى الآن، في وقت هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في نهر دجلة. وكانت الحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 45. وأفادت مصادر ، بمقتل 56 امرأة وطفلا إضافة إلى 10 رجال، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة قد يكون السبب وراء هذا الحادث. وأضاف “وهذا بسبب غياب غياب الضوابط والرقابة على مالكي العبارات”. وقال مدير الدفاع المدني في الموصل إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة، مضيفا أن فريق الإنقاذ ما يزال ينتشل ناجين.