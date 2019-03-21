براءة فلورنتينو بيريز وليس رونالدو !

هاي كورة_أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عقوبة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

رونالدو تم تغريمه ب 20 ألف يوور دون تعرضه للإيقاف عن أي مباراة وكان القرار متوقع لأن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد دشن نفس الفعل ولم يتم إيقافه.

القرار برأ ساحة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي تم إتهامه من الكثير من المصادر وبعض المغردين في مواقع التواصل الإجتماعي بأنه سيتدخل بعلاقاته لإيقاف رونالدو .

بيريز لو كان فعلا يتدخل لتدخل بتقليص عقوبة راموس في نفس البطولة والغريب إنه بعد هذه الوقائع لايزال البعض يروج مثل هذه الشائعات دون أي دليل مادي .

وبعيدا عن قصة بيريز فإنه كان من الصعب بعد خروج ريال مدريد أن يخسر الإتحاد الأوروبي القيمة التسويقية الضخمة لتواجد رونالدو بدون سبب حقيقي يستعدي ذلك فالأمور التلفزيونية والتسويقية متأثرة بشكل كبير