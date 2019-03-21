بغداد تريد تحويل صداع مزمن الى مورد مالي ضخم عبر استثمار 900 طن نفايات

اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، الأربعاء، أهمية القضاء على مواقع الطمر الصحي غير القانونية والمنتشرة في العاصمة، مؤشرا وجود اطنان كبيرة من النفايات بشكل يومي.

وقال الجزائري، ان “الحكومة المحلية تؤكد على الاهتمام بالبيئة ونظافتها وتفعيل معامل تدوير النفايات المتوقفة فهي من اولويات عملنا”، مؤكدا “على تقديم الدعم الكامل لمعمل تدوير النفايات الذي كان متروكا ومهملا منذ فترة زمنية واليوم سيكون من اولوياتنا اعادته للحياة”.

واضاف محافظ بغداد “لدينا اكثر من 900 طن من النفايات وهو رقم كبير وفيه مورد اقتصادي يمكن الاستفادة من هذه المخرجات سواء كانت اسمدة او مواد معدنية او ورقية”.

وشدد على اهمية تشجيع المواطنين من اجل المحافظة على بيئة نظيفة وجميلة من خلال التعاون بين المواطن والدولة، من اجل القضاء على المطامير الصحية غير القانونية وانشاء مطامير اصولية وقانونية”.