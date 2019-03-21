بمناسبه نوروز اامجيده

اليك اعترافي

بروين علي محمد

بأنى حلمتك يوما تمدي الى ذراع الأماني

وأنى وأنك في محرابي

وكنا نرتب بعض الأماني

ووجهك ينضح ببعض السعاده

وقلنا سنسقي زهور الحديقه

وننقش اربعة حروف عل الوسادة

اليك اعترافي

يأنى اقبل سهما رماني

وأني اعانق ريحا اليك

يأن لقلبي حثا عليك

اليك اعترافي

يأني اليك مللت الكتابة

مللت الدعاء والترجي

مللت االرسائل

مللت المداد

شعرت بأنى سمير ترابك

وحروفك الأربعة

) كاف واو راء دال))

واني اهرج في خلواتي

نوروز يوم تبتهج فيه القلوب

ليوم جديد وتاريخ جديد

بتاريخ ١٦‏/٠٣‏/٢٠١٩ ١:٣٦ م، جاء من “جواد الفيلي” :

عشيرة ملكشاه تعقد تجمعا كبيرا في بغداد

بحضور الشيخ حسين آل جاني الملكشاهي والشيخ محمد الملكشاهي وعدد كبير من الوجهاء وابناء عشيرة ملكشاه ، اقامت عشيرة ملكشاه يوم الجمعة 15 آذار 2019 تجمعا حاشدا في دار ابن العم عبدالرحمان محمد علي الملكشاهي في حي تل محمد ببغداد.

في مستهل التجمع رحب الشيخ آل جاني بالحضور وتطرق للاوضاع العامة التي تخص عشيرة ملكشاه مؤكدا على ضرورة وحدة الكلمة والتكاتف والتعاون بين ابناء العشيرة وتعزيز العلاقات والتواصل مع العشائر العربية والكوردية في جميع انحاء العراق.

ومن جانبه تحدث الشيخ محمد الملكشاهي عن اوضاع ابناء العشيرة في بغداد مؤكدا على ضرورة لم الشمل واحتضان ابناء عمومتنا في جميع انحاء البلاد.

كما تم خلال التجمع طرح افكار ومقترحات من قبل الحضور للتواصل والتكاتف تمت مناقشتها بروح اخوية عالية كما تقرر استمرار التجمعات في المستقبل من اجل تعزيز التواصل والمودة بين ابناء العشيرة.

وفي ختام التجمع اعرب الحضور عن فرحتهم و بهجتهم لهذا التجمع مع التأكيد على تقوية روح التعاون والمحبة بين جميع ابناء العشيرة.