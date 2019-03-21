سياسى مصرى يطالب الجيش المصرى بتدريب الجيوش الافريقية بمصر على مكافحة الارهاب والقرصنة والحركات الانفصالية

دعا سياسى مصرى والناطق الرسمى لمنظمة العدل والتنمية الجيش المصرى بتدريب لجيوش الافريقية دخل مصر على مكفحة الارهاب ومكافحة المتمردين والحركات الانفصالية بالقارة الافريقية

وطالب زيدن القنائى دول الاتحاد الافريقي بضرورة تشكيل جيش أفريقي موحد بمشاركة مصر والسودان ودول الساحل الأفريقي ومنها مالي وموريتانيا والنيجر، لوقف تمدد تنظيم القاعدة داخل القارة الافريقية وخاصة بنيجيريا والصومال ودول أفريقيا الشرقية.

كما طالب مصر بالمساهمة فى اعادة بناء الجيوش الافريقية وتدريب تلك الجيوش الافريقية داخل مصر على يد الجيش المصرى لتكون قادرة على مكفحة الارهاب والقرصنة والجماعات الانفصالية المتمردة بافريقيا