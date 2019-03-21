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مانشستر يونايتد أفضل بدون زلاتان

هاي كورة – تعاقد مانشستر يونايتد مع زلاتان ابراهيموفيتش من جديد ولكي يكون صفقة جديدة للفريق، النجم السويدي سجل 28 هدفاً بالموسم الماضي بقميص مانشستر.

مانشستر يونايتد غير موفق في التعاقد في ابراهيموفيتش، فالفريق من دونه أفضل وقادر على الحصول على لقب الدوري الانجليزي بفضل تواجد لوكاكو في الخط الامامي.

اتمنى لا يفهمني البعض بشكل خطأ، انا معجب دائماً بابراهيموفيتش وفي الموسم الماضي هو سجل 28 هدفا ولكن الفريق لم يحصل على اللقب في النهاية، تواجده في الخط الامامي يجعل رتم الشق الهجومي بطيئ للغاية.

عودة ابراهيموفيتش للمشاركة في بداية الشتاء سيكون لها تأثير سلبي على لوكاكو وهذا امر غير جيد.

حالياً لوكاكو أفضل من ابراهيموفيتش والمباريات القادمة هي ما ستحسم هذا الامر للجميع.

 

بقلم : Paul Merson

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