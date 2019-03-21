مايسمى مركز الرصد (والنفاق) العقائدي…… تحت مرصد الراب المهدوي

———–

بقلم …باسم الحميداوي

ضمن الحملة الهمجية التي يشنها الرعاع والجّهال على الراب الاسلامي المهدوي ظهر لنا قبل ايام وعلى غرار المستاكلين الروزخونيين وبرعاية مايسمى بمركز النفاق العقائدي والدجل والظلم والكذب والتدليس المسمى ( مركز الرصد العقائدي ) التابع للعتبة الحسينية قام بنشر فيديوا يتعرض فيه الى الراب الاسلامي الحسيني ويطعن به ويعتبر الراب ..كذا ,وكذا قد سمعناها من قبل ومن ترهات الروزخونية وأجبنا عليها في حينها .

ومن جانب اخر قد لا يعلم هؤلاء نكررها ونعيدها مرارا وتكرارا ان هناك مشروعية للراب الاسلامي الحسيني والمهدوي المقدس ورسالته النبيلة للشباب في العراق والعالم اجمع كانت المشروعية الشرعية او المشروعية الاخلاقية والتي جاءت بامضاء سيد المحققين وسلطانهم الاستاذ الصرخي .. و هذا كافي بان نقول لهم ( إلا راب …. يامضغوطين .)

ونقول لهم ايضا اذا كنتم لم تتجرأوا على الاولى الكبيرة واقصد البحوث والمباني واراء سيد المحققين الاستاذ الصرخي

فكيف يكون حالكم في الصغيرة (الراب) وغيرها ؟؟؟؟!!