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مقتل 72 على الأقل بعد غرق عبارة في نهر دجلة بالعراق

قالت مصادر طبية يوم الخميس إن 72 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما غرقت عبارة تقل عددا زائدا من الركاب في نهر دجلة قرب الموصل في العراق.

وقال حسام خليل مدير الدفاع المدني في الموصل إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة.

وقال مصدر آخر في هيئة الدفاع المدني إن العبارة كانت تنقل ضعف حمولتها، وهو ما أدى إلى انقلابها في الماء.

وأظهر مقطع فيديو صُور باستخدام هاتف محمول العبارة وهي تغرق وسط صرخات الركاب طلبا للمساعدة.

وقال خليل إن فريق الإنقاذ ما زال ينتشل ناجين وأنقذ 12 شخصا حتى الآن.

وكانت الشرطة ومصادر طبية قالت في وقت سابق إن 40 شخصا لقوا حتفهم غرقا في الحادث، لكن مصدرا في مسشفى قريب وآخر في المشرحة قالا إن عدد القتلى ارتفع إلى 72.

ووقع الحادث شمال مدينة الموصل قرب منطقة ترفيهية ترتادها العائلات بكثرة.

إعداد أحمد السيد للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن

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