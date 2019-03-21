نشاطات انسانية مكثفة لمكتب جمعية الخير والبركة فرع المحمودية

شهد مكتب جمعية الخير والبركة الثقافية ممثلا بالشيخ جاسم السعدي نشاطات انسانية مكثفة خلال الاسبوع الحالي نجمل بعضها بالآتي:

– زيارات متعددة الى مضايف عشائر القضاء لتمتين أواصر الأخوة بين افراد المجتمع.

– لقاء بعض القيادات الأمنية للتنسيق استعدادا لزيارة الامام الكاظم عليه السلام.

– زيارة بعض جرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي في منازلهم وفي المستشفيات للاطمئنان على اوضاعهم والاستماع الى مطالبهم.

– عقد المجلس الحسيني الاسبوعي على قاعة الجمعية بحضور عدد من الشخصيات والوجهاء وجمع من المؤمنين. واعتلى المنبر الشيخ جاسم السعدي.

يذكر ان فرع جمعية الخير والبركة الثقافية افتتح في مدينة المحمودية اواسط شهر رمضان الماضي ، وبدأ بمزاولة نشاطاته سريعا وسط تفاعل ايجابي من اهالي القضاء والمناطق المجاورة.

اعلام جمعية الخير والبركة الثقافية

٢٠ / ٣ / ٢٠١٩