نيجيرفان بارزاني يوجه جملة رسائل بنوروز ويبشر بأيام خير: انهينا الكثير وبقي القليل

اعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، تحسن الأوضاع الاقتصادية في الاقليم الذي يمضي صوب التقدم والخير.

وقال بارزاني خلال تهنئة بعيد نوروز القومي، “كونوا مطمئنين بأن طول البال والصمود واللين، معالم الطريق الوحيد المؤدي إلى تحقيق الأهداف، وأن كوردستان ستمضي من جديد صوب الخير والسعادة، فالأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن، وسنتحدث عن كل المسائل في مستقبل قريب وبالتفصيل”.

واضاف، “لمسنا جميعاً مرور كوردستان بمجموعة من الأزمات، كحرب داعش ونزوح مئات الآلاف، وتراجع العائدات وقطع الموازنة والرواتب وهبوط أسعار النفط، لذا يجب ان نبدأ من اليوم بالتهدئة، فقد انتهت حربنا الدفاعية ضد وحشية داعش وبنجاح، وبدأ الانتعاش الاقتصادي، وهو يخطو خطواته نحو التطبيع”.

ورأى بارزاني أن “أيام عيد نوروز هي لتجاوز الصفحات القديمة وفتح صفحات جديدة، لذا أطلب من الجميع أن يلتفتوا إلى التآخي والوئام والمحبة. يجب أن يهدأ الجميع، يجب أن نحب بعضنا بعضاً جميعاً”.

وقال “نراهن على انتصار كوردستان، وقد قطعنا أغلب الطريق وبقي منه القليل، ضحينا كثيراً ويجب أن نبلغ يومنا، وكما نريد السعادة لأنفسنا فإننا نريد نفس الشيء للآخرين، وخاصة للشعب العراقي الشقيق، إن إقليم كوردستان شريك حقيقي في العراق وقد أقر الدستور هذا”.

واضاف رئيس حكومة كوردستان، “في هذه المناسبة، وحيث أن نوروز عيد رسمي في العراق، أدعو الحكومة العراقية إلى المساهمة في تمكين شعب العراق من النجاح في التآخي مع شعب كوردستان”.