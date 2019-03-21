هيئة الأسرى تصدر كتابًا يختص بالإدارة والتنظيم للحركة الأسيرة

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الخميس كتابًا حديثاً بعنوان “الإدارة والتنظيم للحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة ” للباحثين المحررين رئيس هيئة شئون الأسرى اللواء قدري أبو بكر والدكتور رأفت حمدونة ، وتكمن أهمية الكتاب في كونه يسلط الضوء على مقومات صمود الأسرى الفلسطينيين في مواجهة السجان في السجون الإسرائيلية ، وعملية البناء التنظيمي، والقدرة على الإدارة والتخطيط، والنجاح في تشكيل المؤسسات، والهيئات، والهياكل والضوابط، واللجان الاعتقالية .

ويتألف الكتاب من ثلاثة فصول وتسع مباحث ، الفصل الأول يتحدث عن بدايات الاعتقال ومحاولات تشويه مكانة الأسرى ونضالاتهم ، ومراحل تطور الحركة الأسيرة ، ورحلة القمع في المعتقلات ، والفصل الثاني عن التأسيس والتنظيم والإدارة وأسس السلطة الثورية ، ومميزات المجتمع الاعتقالي ، وبناء الهيكل التنظيمي الاعتقالي والذات الثورية ، والفصل الثالث عبارة عن نماذج في التخطيط والإدارة والتنظيم والممارسة الديمقراطية للحركة الأسيرة .

جدير بالذكر أن اللواء قدري ابو بكر يشغل رئيسًا حاليًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، من مواليد 1953 قرية بديا – قضاء سلفيت ، اعتقل في أوائل السبعينات ، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لعشرين عامًا، أمضى منها 17 عامًا متنقلًا بين السجون، وانتخب خلالها ثلاثة عشر مرة موجها عامًا داخل المعتقلات ، وأبعد عن الوطن بعد تحرره عام 1986 إلى بغداد ليعمل هناك مديرًا لمكتب الشهيد أبو جهاد ومديرًا لمكتب الدراسات الفلسطينية ، ومن مؤلفاته ( هذه هويتي، أساليب التحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية ، كيف تواجه المحقق؟ ، من القمع حتى السلطة الثورية) ، وهو عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني، وانتخب خلال المؤتمر السابع لحركة فتح عضوًا في المجلس الثوري .

والدكتور رأفت حمدونة من مواليد مخيم جباليا 1970 ، يشغل مديرًا عامًا بهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، وأمضى في السجون خمسة عشر عامًاً متواصلة ، وحاصل على بكالوريوس علم اجتماع وعلوم إنسانية من ( الجامعة المفتوحة في إسرائيل أثناء الاعتقال ) ، وماجستير دراسات إقليمية تخصص دراسات إسرائيلية من جامعة القدس ” أبو ديس ” ، وعلى الدكتوراه في ” العلوم السياسية ” من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ، ومن مؤلفاته ( الجوانب الإبداعية للأسرى الفلسطينيين الصادر عن وزارة الإعلام الفلسطيني في العام 2018 ، ونجوم فوق الجبين ، عاشق من جنين ، الشتات ، قلبي والمخيم ، لن يموت الحلم ، ما بين السجن والمنفى حتى الشهادة ، صرخة من أعماق الذاكرة ) ، والكاتب عضو في نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين .

لتحميل الكتاب كاملاً على الرابط التالى :

http://alasra.ps/ar/uploads/documents/6a1e95acdabda4d4bfa4c17851487c6b.pdf

د . رأفت حمدونة