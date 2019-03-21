هي من

ريام الشمري

هي من؟

هي من أوصانا الله بطاعتها ولطف معاملتها، و ذكرها الرحمن في كتابه المنزل

هي من أوصانا الرسول لها براً وإحسانا وتحنناً

هي من؟

هي المعجزة التي وهبها الله عز وجل للإنسان

هي من تحت أقدامها الفردوس والجنان

هي من؟

هي من تفرش لنا الأرض روحاً وريحاناً ومحبةً وسلوانا

هي أكبر معاني الحب والعطاء والعطف والسخاء والحنان

هي من؟

هي أنهار عطف متدفقة دوماً لا تجفّ، ولا يؤثر على جريانها جفاف او تعب

هي من تساعدنا بلا ملل او كلل، ولا تمل بسبب تعب او مشقة

هي من؟

هي الصّدر الحنون الذي تلقي عليه رأسك وتشكو إليه همومك ومتاعبك

هي من تعطي ولا تنتظر مقابلاً مهما طال الزمن

هي من؟

هي من احتوت جنينها تسعة أشهر لتصنع جيلاً يقود المجتمع

هي من تعطي دمها وصحتها لتكبر وتنشأ صحيحاً سليماً

هي من؟

هي زهرة الحياة، وصانعة الأجيال ، وابتسامة الدنيا وكتلة الصبر الذي لا ينتهي

هي الروح في كل مكان وزمان، هي الشعاع الذي يمنحنا الأمن والأمان

هي من؟

هي سبب وجودنا على هذه الحياة، وسبب نجاحنا، وعوننا في الدنيا لتواجه تحولات الحياة وصعوباتها

هي كلمة صغيرة معانيها واسعة لا تترجمها لغة ولا معنى

هي من؟

هي امي قطعة مني ، وأثمن هداياي

هي التي مهما حاولت أن افعل وأقدم لها فلن أستطيع أن أرد جميلها علي ولو بقدر ذرة صغيرة

فما أنا عليه الآن وما سأكون عليه في المستقبل فضلاَ يعود لها

فمهما تغير الناس أفكارهم ومفاهيمهم، تبقى الأم كما هي على مر العصور

باختصار … لا حياة دون حبها اللامتناهي