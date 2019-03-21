وفد من الكونغرس زار بغداد واربيل وبلغ المسؤولين ببقاء القوات الامريكية

افادت السفارة الامريكية في بغداد يوم الاربعاء ان وفدا من لجنة القوات المسلحة بالكونغرس زار بغداد واربيل يومي ١٨ و ١٩ من شهر آذار الجاري لمناقشة العلاقات الأمريكية العراقية

وذكر بيان صادر عن السفارة ان أعضاء مجلس النواب (الكونغرس) الأمريكي جون غارامندي (من الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) وديب هالاند (من الحزب الديمقراطي عن ولاية نيومكسيكو) وفيرونيكا إسكوبار (من الحزب الديمقراطي عن ولاية تكساس) التقوا في بغداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

واضاف ان اولئك الاعضاء التقوا في أربيل برئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.

ونوه البيان ان أعضاء الكونغرس الأمريكي ناقشوا أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق ومستقبل التعاون الثنائي ، لا سيما ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش ودور الولايات المتحدة المستمر في تقديم المشورة للقوات الأمنية العراقية وتدريبها.

وتابع البيان ان الوفد اكد أنه بناءً على دعوة الحكومة العراقية وبالشراكة مع القوات الأمنية العراقية، ينبغي أن تبقى القوات العسكرية الأمريكية في العراق كجزء من التحالف الدولي لهزيمة داعش.

و نوه الوفد الى انه “يجب أن تحترم هذه الشراكة المتواصلة سيادة العراق خلال العمل مع القوات الأمنية العراقية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان الهزيمة الدائمة للمنظمات المتطرفة العنيفة مثل تنظيم داعش في العراق”.