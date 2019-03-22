الأمم المتحدة تعرب عن حزنها إزاء حادثة الموصل

’’التحقيق سيبين لنا ما حدث بالضبط’’ …

عبرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن حزنها العميق إزاء فقدان الكثير من الأرواح على إثر غرق العبارة في نهر دجلة اليوم بمدينة الموصل، شمال العراق.

وقالت المبعوثة الأممية في بيان،: «هذه مأساة فظيعة. ونعرب عن عميق الأسى إزاء حدوث خسائر في الأرواح. ونقدم تعازينا إلى أسر وأقارب الضحايا».

وأردفت، بالقول: «ومن المؤسف كذلك أن تحدث هذه الكارثة في اول أيام الربيع حيث يحتفل الكثير من الناس بأعياد نوروز. وسوف يبين لنا التحقيق الشامل في هذه الكارثة ما الذي حدث بالضبط وسبب حدوث الخسائر في الأرواح».