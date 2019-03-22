الشيخ جمال البطيخ يستضيف أمانة التيار البدري الوطني

التيار البدري الوطني

بناء الدولة والانسان على أسس العدالة والمساواة والحرية

التيار البدري الوطني/ بغداد

استقبل الاستاذ جمال البطيخ الشمري عضو البرلمان العراقي مساء يوم الاثنين 18-03-2019 بمكتبه ببغداد وفداً رفيعاً من أمناء التيار البدري الوطني إضافة الى رئيس الوفد أمين شورى التيار الاستاذ القانوني فهد التميمي.

تناول اللقاء الذي استغرق الساعة والنصف أبرز القضايا الوطنية العالقة والساخنة الخطيرة التي طرحها امين الشورى والتي يسعى التيار البدري الوطني بمشروعه الوطني التغييري الاصلاحي الى ايجاد الحلول الحقيقية الجذرية والتي تقف في قمة هرمها الأداءات الفاشلة لقيادة منظمة بدر الحالية واستثرائها الغير مشروع على حساب شريحة واسعة من البدريين ممن غمطت حقهم المنظمة بعد أن قدموا حياتهم للعراق، وكانت مجازاتهم استلاب حقوقهم مدة 15 عاما لازالت المنظمة تتمادى في حرمانهم من حقهم القانوني والوطني والشرعي.

جدير ذكره ان اللقاء استعرض ايضاً أهم السبل التي تتكفل إيجاد حلول القضايا العالقة والتحرك الوطني المخلص للمساهمة والانفتاح على جميع الفعاليات الوطنية المخلصة التي تسعى لانقاذ العراق ارضاً وشعباً.

بدوره اشاد الشيخ جمال البطيخ في كلمته بمشروع التيار البدري الوطني الناهض الذي شق طريقه عبر تفاعل شرائح وطنية مخلصة تؤازره للنهوض بالمهمة الوطنية الكبيرة معلناً تأييده ومسانده لأهداف التيار.

المكتب الاعلامي للتيار البدري الوطني

18-03-2019