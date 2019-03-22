المسؤلية الاجتماعية والقطاع الخاص

أ.د. عبدالله عيد الغصاب

المسؤولية الاجتماعية هي نظرية أخلاقية بأي كيان، سواء كان منظمة أو فرد، يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل .

وتعد الكويت من الدول المتميزة بالنسبة للقطاع الخاص فحجم الضريبة والجمارك يكاد لا يذكر اتجاة الشركات وذلك ايمانا منها بتحريك عجلت الاقتصاد في البلاد ولكن من الغريب والعجيب أن تلك الشركات لا تساهم في دعم ورعاية القطاعات الخدمية وخاصة في المجال الرياضي علما بأن المجال الرياضي يعد من المجالات التي تضم كافة فئات المجتمع ويغطي كافة الأعمار ويهدف إلى بناء مواطن صالح على مستوى الرياضة للجميع وكذلك يهدف إلى الارتقاء بالرياضة التنافسية التي هي الأخرى لها فوائد سياسية واجتماعية واقتصادية وعدم المسؤلية الاجتماعية من قبل القطاع الخاص والمستثمرين اتجاة قطاعات المجتمع لا بد أن يقابله تحرك من قبل الجهات التشريعية باتخاذ كافة التدابير اتجاة تلك القطاع الخاص والمستثمرين المبني على اساس علاقات اجتماعية .

رسالتي

لا بد أن يعي القطاع الخاص والمستثمرين بأنهما جزء من المجتمع ونهوض المجتمع سوف يكون له مردود عليهم في المستقبل ولا يمكن أن نرتقي إلا في حال ضمان الشراكة الحقيقة بين قطاعات الدولة الحكومية والأهلية والخاصة.

اوصي

– ضرورة حث القطاع الخاص بالمساهمة والدعم للقطاعات الحكومية والأهلية.

– يجب تشريع قانون يوجه القطاع الخاص نحو الدعم أو فرض ضريبة وتحويل مبالغها الى القطاع الاهلي في المجال الرياضي أو جمعيات النفع العام.

– عمل خريطه تعاون بين القطاعات لضمان تحقيق المسؤلية الاجتماعية اتجاة الدولة.

اللهم احفظ الكويت واميرها وشعبها من كل شر