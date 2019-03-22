الموصل 00 وعبارة الموت!

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بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(2) العراق

انا اكتب، اذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (3)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي بالعجائبِ اسهبُ( بيت الشاهر)

دخلتُ الشعر عالما به، وخرجتُ منه جاهلا به( مقولة الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

الكتابة كرامتي من الله تعالى ، فكيف لااحلق بها ؟ ( مقولة الشاهر)

انا من كنتس ، بيد انهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

الى الضحايا من موصل الحدباء ، وهم يبكون الربيع في زفافه!

اغرقْ00 بما شاء الغرقْ هذي بلادكَ من ورقْ!

بعد النزوحِ على الثرى

تلقى رداكَ على النسقْ

أوجاعنا مابُدلتْ

فيها المعزي قد صدقْ

الموتُ يعشقُ ضلنا

للموتِ فينا معتنقْ

ام الربيعِ اما لها

من بسمةٍ تحيي الألقْ!

جئنا لندفن موتَنا

والموتُ دفانٌ سبقْ!

نوروزُ مالكَ عندنا

إلا أسانا والغرقْ!

** **

اغرقْ بما شاء الغرقْ

وانفق كما سمكٌ نفقْ

في كلِ يوم صيحةٌ

اسأل غرابك كم نعقْ!

لون الفراشة عندنا

لونٌ كئيبٌ ما ائتلقْ!

الاحتلالُ هلاكنا مذ جاء يفتكُ بالغسقْ!

هذي سفينةُ موتِنا

تجري بموجٍ من قلقْ!

21/3/2019