اليويفا يُعلن عقوبة رونالدو بعد احتفاله أمام أتليتكو مدريد

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن الاتحاد الأوروبي قرر تغريم كريستيانو مبلغ 20 ألف يورو دون أن يتم إيقافه أي مباراة ليُصبح بذلك جاهزاً للمشاركة في مباراة السيدة العجوز أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في إطار منافسات ربع النهائي الشامبيونزليج.

يأتي ذلك بعدما انتشرت تقارير إعلامية تؤكد على إمكانية إيقاف رونالدو لمباراة وعدم الاكتفاء بالعقوبة المالية حتى لا يتكرر الاحتفال في مباريات أخرى، ولكن هذا لم يحدث وتقرر تغريمه ماليًا فقط.

ويسعى رونالدو لقيادة فريقه الجديد الى لقبه الأول في المسابقة القارية منذ عام 1996، علما بأنه أحرز اللقب خمس مرات على المستوى الشخصي، أربع منها مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، بعد تتويجه للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد الإنكليزي في 2008.

يُذكر أن رونالدو الدولي البرتغالي يعد الهداف التاريخي لدوري الأبطال مع 124 هدفا.