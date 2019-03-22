بيان من رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية د. قتيبة ابراهيم الجبوري

بسم الله الرحمن الرحيم

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُون

صدق الله العظيم

في الوقت الذي فجعنا فيه بحادثة انقلاب عبارة في الموصل الحبيبة وسقوط العشرات من الضحايا بينهم نساء وأطفال، لابد من طرح تساؤلات أمام الجهات المعنية عن أسباب حدوث هذه المأساة المروعة، ومن هي الجهة التي تتحمل المسؤولية عن انقلاب العبارة، وهل بات البعض يستهين بأرواح الناس الى هذه الدرجة؟

إن هذه الحادثة المؤلمة تستوجب تحقيقاً على أعلى المستويات لمنع تكرارها مستقبلاً، ويتوجب على الحكومة تعويض أسر الضحايا، رغم أن التعويضات لن تقلل من حجم المأساة .

أقول لأهلنا في الموصل الحبيبة، قلوبنا معكم في هذه المحنة، وعيوننا تدمع لمأساتكم الأليمة التي حصلت في وقت بدأتم فيه تستنشقون عبق الحرية، فازدادت جراحكم جرحاً جديداً.

أسأل العزيز القدير ان يرحم الضحايا ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأحبتهم الصبر والسلوان .

الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري

رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية