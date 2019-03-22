تحذيرات من ارتفاع نسب الفقر الى معدلات غير مسبوقة في العراق

حذر حزب المؤتمر العراقي الوطني يوم الخميس من خطورة ارتفاع نسب الفقر في بعض المحافظات الى معدلات غير مسبوقة.

وقال القيادي في الحزب محمد الموسوي، ان “ارتفاع نسب الفقر وفق الإحصائيات الرسمية لوزارة التخطيط لتتجاوز في بعض المحافظات نسبة 50‎%‎ يعد مؤشراً خطيراً يتطلب التعامل معه بجدية وفق إجراءات عملية”.

وأضاف ان “انشغال بُنية الدولة التشريعية والتنفيذية بصراع المغانم دون الالتفات إلى نسب الفقر المتصاعدة وسوء الأحوال المعيشية لمئات الألاف من العراقيين يمهد لموجة من المشاكل الاجتماعية العصيبة التي لا تقف عند حد التطرف والإرهاب وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة”.

وبين القيادي في حزب المؤتمر العراقي ان “تجذير المشاكل و التحديات، يطرح الكثير من التساؤلات عن الجهات المستفيدة من دوام هذا الحال الذي ستكون له انعكاسات كارثية على الواقع العراقي في المستقبل القريب”.

ويبلغ عدد سكان العراق وبحسب اخر احصائية للبنك الدولي 38.5 نسمة واجمالي الناتج المحلي 197.7 مليار دولار، ومعدل الفقر وفقا لخط الفقر المحدد بـ 3.2 دولار في اليوم هو 17.9٪ فيما ترتفع النسبة باحتساب 5.5 دولار دخل في اليوم الى 57.3 دولاراً، لكن خط الفقر الوطني تم تحديده بـ 22.5٪. فيما يبلغ معدل العمر في العراق 69.6.