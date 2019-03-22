حاتم عمور يحيي حفل نهائي مسابقة كأس السوبر الإفريقي بقطر

سيحي النجم المغربي حاتم عمور، حفل تقديم مبارة كاس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والرجاء المغربي يوم 29 مارس الجاري بملعب استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

نشر حاتم عبر صفحته على موقع إنستغرام، ملصقا خاص بالحفل معلقا عليه : ” سعيد جدا بمشاركتي في حفل نهائي السوبر كوب الذي سينظم بملعب الغرافة، الدوحة، قطر”.

وقد توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، بينما أحرز الرجاء البيضاوي لقب كأس الإتحاد الإفريقي ” الكونفيدرالية ” على حساب ” فيتا كلوب ” الكونغولي .

ستكون الدوحة القطرية أول عاصمة خارج القارة الإفريقية، تحتضن نهائي مسابقة كأس السوبر الإفريقي منذ إطلاق البطولة سنة1993 ، بعدما كان يجرى داخل ميدان بطل عصبة الأبطال الإفريقية وكان فريق الوداد البيضاوي أخر نادي يتوج بهذا اللقب على حساب مازيمبي الكونغولي.

وتحمل هته النسخة الرقم 27 حيث فاز بلقبها خمسة عشر ناديا إفريقيا يمثلون تسعة دول إفريقية وهي “مصر، ساحل العاج، غانا، الجزائر، جنوب إفريقيا، تونس، المغرب، الكونغو، نيجيريا “.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال حاتم عمور أغنيتي ” لامور باقي حاكمني ” و ” أخر مرة ” التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي بتحقيقها أكثر من 20 مليون مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.