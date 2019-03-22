خلال اتصال هاتفي مع محافظ نينوى .. نيجيرفان بارزاني يؤكد استعداد كوردستان لمساعدة أهالي الموصل

أجرى نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع نوفل حمادي العاكوب، محافظ نينوى، وقدم تعازيه وتعازي شعب كوردستان للمحافظ ومن خلاله لذوي الضحايا، حيث أدى غرق عبارة سياحية مساء اليوم إلى وفاة عشرات الأشخاص.

وخلال المكالمة الهاتفية، أبدى رئيس وزراء إقليم كوردستان استعداد الأجهزة المعنية في حكومة إقليم كوردستان لمساعدة الضحايا وعلاج المصابين، وأعلن أنه أصدر توجيهاته لمحافظي أربيل ودهوك لتقديم كل أنواع المساعدة لأهالي الموصل في هذا الصدد، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

من جانبه، شكر محافظ نينوى تعاطف واهتمام نيجيرفان بارزاني وحكومة إقليم كوردستان ومبادرتهم لتقديم العون والمساعدة من قبل رئيس وزراء الإقليم شخصياً ومن قبل وزير داخلية الإقليم ومحافظي أربيل ودهوك، الذين عبروا عن استعداد إقليم كوردستان لمساعدة ضحايا الحادث، وأكد أن هذا هو المتوقع من رئيس الوزراء ومن إقليم كوردستان.