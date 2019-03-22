عالية نصيف : فاجعة الموصل يجب أن لاتمر دون محاسبة المقصرين

عزّت النائبة عالية نصيف أهالي الموصل وأسر ضحايا حادثة انقلاب العبارة بالفاجعة التي حصلت اليوم وراح ضحيتها العشرات، مطالبة الجهات الأمنية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين .

وقالت في برقية تعزية :” ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ فاجعة انقلاب عبارة في الموصل وغرق العشرات بينهم نساء وأطفال، في مأساة مروعة تدمي القلوب “.

وأضافت :” ان هذه الفاجعة الأليمة يجب أن لاتمر دون محاسبة المقصرين ومحاكمتهم، مع تفادي تكرار مثل هكذا كوارث مستقبلاً، فأرواح الناس وسلامتهم فوق أي اعتبار، نسأل الله تعالى أن يرحم الضحايا ويجعل مثواهم الجنة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون “.