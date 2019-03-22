قيادي بالاتحاد الوطني يحذّر من توجه الادارتين أوتحويل اقليم كوردستان لحكومات محلية

حذّر عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني آريز عبد الله يوم الخميس من وجود توجه يرغب بالإدارتين او تحويل اقليم كوردستان الى محافظات تحكمها ادارات محلية.

وقال عبدالله في تصريح لإذاعة “صوت امريكا” قسم اللغة الكوردية اليوم، “حقيقة انا اقف بالضد من الادارتين سواء اكان الاتحاد الوطني في السلطة ام في المعارضة فإنه مجرد التفكير بالإدارتين يعد امرا خطيرا جدا”.

واستدرك القول “لكن في اقليم كوردستان بشكل عام وليس فقط داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني يوجد توجه لجعل الاقليم ادارتين او الى حكومات محلية لمحافظات”، مضيفا انه “اذا لم يُمنع وبشدة ذلك التوجه فإنه سيتحول الى حقيقة”.

وتابع عبد الله قائلا انه “داخل الحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني توجد نية لإبرام اتفاق، والوضع اصبح هادئا بينهما، وتلك الخلافات التي كانت موجودة قبل اسبوعين تضاءلت جدا جدا ونأمل في الاجتماع المقبل ألّا يبقى لها اثر”.