كوركيس يكشف سبب مغادرة ياسين مقر منتخب العراق

كشف المدير الاداري للمنتخب العراقي لكرة القدم باسل كوركيس، اليوم الخميس، سبب مغادرة اللاعب احمد ياسين مقر وفد المنتخب الذي ييشارك ببطولة الصداقة الدولية في البصرة.

وقال كوركيس في بيان ان “مغادرة احمد ياسين جاءت بموافقة من مدرب منتخبنا الوطني، كاتانيتش، بسبب ارتباطه بمباراة مهمة مع فريقه هاكان السويدي في بطولة الكاس، وهذا كان متفقا عليه قبل مجيء اللاعب”.

ومن المقرر ان يلتقي منتخب العراق نظيره الأردني يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الصداقة الدولية الثانية.

وكان الفريق العراقي قد افتتح مشوار البطولة، يوم الاربعاء، بفوز على المنتخب السوري بهدف للاشيء، جاء بإمضاء اللاعب جيستن ميرام.