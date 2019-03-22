محتجون غاضبون يرددون هتافات ضد رئيس الجمهورية ويحاصرون موكب محافظ نينوى

هاجم محتجون غاضبون في مدينة الموصل موكب المحافظ نوفل السلطان، اليوم الخميس، احتجاجاً على حادث غرق العبارة في جزيرة الموصل السياحية.

وذكر مصدر ان “متظاهرين رددوا هتافات ضد رئيس الجمهورية برهم صالح، احتجاجاً على زيارته عقب حادثة غرق العبارة”.

واضاف المصدر ان “المحتجين حاصروا ايضا موكب المحافظ نوفل حمادي السلطان، ورددوا شعارات ضد الفساد”.

وكانت الداخلية العراقية أعلنت ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب عبارة بنهر دجلة في الموصل إلى نحو 100 شخص.

وقال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي خلال زيارة عاجلة قام بها مساء الخميس إلى الموصل إثر غرق عبارة في مياه نهر دجلة بالمدينة، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إنقاذ 55 شخصا.

وعلى خلفية الحادثة، أمر رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق فوري في الحادث، ورفع نتائجه إلى الحكومة في غضون 24 ساعة لتحديد المسؤولين عما حصل.